Сафрон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафрон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Иван Васильевич

Мать: Матрена Демидовна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Парамон Сафронович

Мать ребёнка: Лукерья Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алена Сафроновна

Мать ребёнка: Лукерья Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сафроновна

Мать ребёнка: Лукерья Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Марковна

Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Смерть
1838
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