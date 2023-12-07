Сафрон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Иван Васильевич
Мать: Матрена Демидовна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Парамон Сафронович
Мать ребёнка: Лукерья Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена Сафроновна
Мать ребёнка: Лукерья Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сафроновна
Мать ребёнка: Лукерья Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Марковна
Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Смерть
1838