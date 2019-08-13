Сальникова (Берёзина) Светлана Владимировна
женский, родилась 13.08.1966, Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
ОтецБерёзин Владимир Иванович05.01.1934 г.р.
МатьБерёзина (Грибова) Нина Васильевна13.12.1935 г.р.
Дети
Сальникова (Сальникова) Татьяна Николаевна22.06.1985 г.р.
Сальникова Ирина Николаевна08.03.1988 г.р.
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Рождение
13.08.1966
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.06.1985
Дочь: Сальникова (Сальникова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Сальников Николай Юрьевич
Барсово, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.03.1988
Дочь: Сальникова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Сальников Николай Юрьевич