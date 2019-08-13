Сальникова (Берёзина) Светлана Владимировна 13.08.1966 — найти родственников по фамилии на Familio

Сальникова (Берёзина) Светлана Владимировна

Автор
ТС
Сальникова Т.

женский, родилась 13.08.1966, Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Отец
Берёзин Владимир Иванович05.01.1934 г.р.
Мать
Берёзина (Грибова) Нина Васильевна13.12.1935 г.р.
Дети
Сальникова (Сальникова) Татьяна Николаевна22.06.1985 г.р.
Сальникова Ирина Николаевна08.03.1988 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1966

Отец: Берёзин Владимир Иванович

Мать: Берёзина (Грибова) Нина Васильевна

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
22.06.1985

Дочь: Сальникова (Сальникова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Сальников Николай Юрьевич

Барсово, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
08.03.1988

Дочь: Сальникова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Сальников Николай Юрьевич

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