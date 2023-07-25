Округина (Дюкина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Округина (Дюкина) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1963

Отец: Дюкин Василий Кузьмич

Мать: Дюкина Нина Алексеевна

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