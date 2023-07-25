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Округина (Дюкина) Валентина Васильевна
Округина (Дюкина) Валентина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.1963
Пол
Женский
Отец
Дюкин Василий Кузьмич
Мать
Дюкина Нина Алексеевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1963
Отец:
Дюкин Василий Кузьмич
Мать:
Дюкина Нина Алексеевна
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