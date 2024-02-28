Торопова (Оленькова) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова (Оленькова) Параскева

Место рождения

Таволжанова, Фирсовская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Оленьков Тимофей

Мать: Оленькова Дарья

Таволжанова, Фирсовская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1900

Дочь: Торопова Стефанида

Отец ребёнка: Торопов Никита

Рождение ребёнка
1901

Сын: Торопов Иван

Отец ребёнка: Торопов Никита

Рождение ребёнка
1901

Сын: Торопов Иван

Отец ребёнка: Торопов Никита

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Торопова Мария

Отец ребёнка: Торопов Никита

Рождение ребёнка
06.02.1904

Сын: Торопов Василий

Отец ребёнка: Торопов Никита

Рождение ребёнка
04.03.1905

Сын: Торопов Константин

Отец ребёнка: Торопов Никита

Рождение ребёнка
03.05.1909

Сын: Торопов Иван

Отец ребёнка: Торопов Никита

Рождение ребёнка
1912

Сын: Торопов Феодор

Отец ребёнка: Торопов Никита

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Торопова Ксения

Отец ребёнка: Торопов Никита

Рождение ребёнка
28.06.1916

Сын: Торопов Пётр

Отец ребёнка: Торопов Никита

Тушнолобово, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торопов Геннадий

Отец ребёнка: Торопов Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торопов Мефодий

Отец ребёнка: Торопов Никита

Смерть
Неизвестно
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