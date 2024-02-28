Торопова (Оленькова) Параскева
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Оленьков Тимофей
Мать: Оленькова Дарья
Рождение ребёнка
02.11.1900
Дочь: Торопова Стефанида
Отец ребёнка: Торопов Никита
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Торопова Мария
Отец ребёнка: Торопов Никита
Рождение ребёнка
06.02.1904
Сын: Торопов Василий
Отец ребёнка: Торопов Никита
Рождение ребёнка
04.03.1905
Сын: Торопов Константин
Отец ребёнка: Торопов Никита
Рождение ребёнка
03.05.1909
Рождение ребёнка
1912
Сын: Торопов Феодор
Отец ребёнка: Торопов Никита
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Торопова Ксения
Отец ребёнка: Торопов Никита
Рождение ребёнка
28.06.1916
Сын: Торопов Пётр
Отец ребёнка: Торопов Никита
Тушнолобово, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торопов Геннадий
Отец ребёнка: Торопов Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торопов Мефодий
Отец ребёнка: Торопов Никита
Смерть
Неизвестно