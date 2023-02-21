Иванова Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Сергей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1953

Отец: Иванов Павел Данилович

Мать: Иванова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
22.02.1976

Дочь: Дюкарева Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
25.02.1982

Дочь: Бесскоровайная Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Людмила Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Людмила Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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