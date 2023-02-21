Иванова Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1953
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1953
Отец: Иванов Павел Данилович
Мать: Иванова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
22.02.1976
Дочь: Дюкарева Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
25.02.1982
Дочь: Бесскоровайная Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова Людмила Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана