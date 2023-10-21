Дружинина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1952

Сын: Дружинин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Дружинин Павел Антонович

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дружинин Павел Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Павел Антонович

Смерть
Неизвестно
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