Галеева (Ибраева) Суфия
Место рождения
Дата рождения24.02.1912
Дата смерти21.08.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1912
Отец: Ибраев Ибрагим
Мать: Ибраева Бадрижихан
Рождение ребёнка
14.11.1932
Сын: Галеев Вилен
Отец ребёнка: Галеев Вильдан Галеевич
Рождение ребёнка
06.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галеев Вильдан Галеевич
Рождение ребёнка
12.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галеев Вильдан Галеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.1998