Галеева (Ибраева) Суфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеева (Ибраева) Суфия

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.02.1912

Дата смерти

21.08.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1904 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1912

Отец: Ибраев Ибрагим

Мать: Ибраева Бадрижихан

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1932

Сын: Галеев Вилен

Отец ребёнка: Галеев Вильдан Галеевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галеев Вильдан Галеевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галеев Вильдан Галеевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галеев Вильдан Галеевич

Смерть
21.08.1998
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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