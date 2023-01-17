Вавилов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения24.03.1891
Дата смерти25.01.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1932 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.1951