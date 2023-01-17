Вавилов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилов Сергей Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.03.1891

Дата смерти

25.01.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.01.1951
Москва, город федерального значения Москва
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