Маниг Евгений Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маниг Евгений Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1984

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1984

Отец: Манин Анатолий Михайлович

Мать: не указана

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