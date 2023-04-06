Астраханцов Григорий Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстраханцов Григорий Сергеев

Астраханцов Григорий Сергеев

avatar

Место рождения

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Астраханцов Сергей Васильев

Мать: Астраханцова Парасковья Гаврилова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Астраханцов Семен Григорьев

Мать ребёнка: Астраханцова Матрона Егорова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Астраханцова Матрона Егорова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Астраханцов Елисей Григорьев

Мать ребёнка: Астраханцова Матрона Егорова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Матрона Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close