Астраханцов Григорий Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Астраханцов Семен Григорьев
Мать ребёнка: Астраханцова Матрона Егорова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Астраханцова Матрона Егорова
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Астраханцов Елисей Григорьев
Мать ребёнка: Астраханцова Матрона Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1811