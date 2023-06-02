Крячкова (Марфина) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марфин Николай Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1938
Дочь: Крячкова Юлия Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.04.1938
Дочь: Крячкова Алла Васильевна
Отец ребёнка: Крячков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно