Крячкова (Марфина) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крячкова (Марфина) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марфин Николай Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1938

Дочь: Крячкова Юлия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.04.1938

Дочь: Крячкова Алла Васильевна

Отец ребёнка: Крячков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крячков Василий Иванович

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