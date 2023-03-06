Романова (Карева) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Карева) Ольга Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1893

Дата смерти

08.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1893

Отец: Карев Андрей Автономов

Мать: Карева Анна Ивановна

Бракосочетание
15.01.1912

Муж: Романов Григорий Дмитриевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручителе: по женихе:с. Серединовки крестьянин Николай Николаевич Романов; по невесте крестьяне с. Понзарей Иван логинович Воронин, Никанор Георгиевич Кокорев Метрические книги с. Серединовки Ф.1049 ... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1933

Сын: Романов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Романов Григорий Дмитриевич

Смерть
08.03.1958
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