Романова (Карева) Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1893
Дата смерти08.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1893
Отец: Карев Андрей Автономов
Мать: Карева Анна Ивановна
Бракосочетание
15.01.1912
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручителе: по женихе:с. Серединовки крестьянин Николай Николаевич Романов; по невесте крестьяне с. Понзарей Иван логинович Воронин, Никанор Георгиевич Кокорев Метрические книги с. Серединовки Ф.1049 ... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1933
Сын: Романов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Романов Григорий Дмитриевич
Смерть
08.03.1958