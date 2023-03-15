Чижова Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1901

Дата смерти

08.11.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1926

Дочь: Яковлева Наталья

Отец ребёнка: не указан

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1935

Дочь: Сергеева Вера

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.11.1972
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