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Кузнецов Сергей Григорьевич

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Место рождения

Городец

Дата рождения

03.03.1973

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1973

Отец: Кузнецов Григорий Андреевич

Мать: не указана

Городец
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