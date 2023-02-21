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Кузнецов Сергей Григорьевич
Кузнецов Сергей Григорьевич
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Место рождения
Городец
Дата рождения
03.03.1973
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Григорий Андреевич
1953 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1973
Отец:
Кузнецов Григорий Андреевич
Мать: не указана
Городец
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