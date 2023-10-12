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Груздева Евдокия Николаева

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Место рождения

д. Починок. Вологодский уезд. Архангельская волость

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Кошерин Николай

Мать: не указана

д. Починок. Вологодский уезд. Архангельская волость
Рождение ребёнка
1920

Сын: Груздев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Груздев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
16.08.1922

Дочь: Мельникова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Груздев Николай Михайлович

д. Обросово Сокольский район
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Груздева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Груздев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
17.04.1928

Сын: Груздев Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Груздев Николай Михайлович

д. Обросово Сокольский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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