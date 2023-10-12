Груздева Евдокия Николаева
Место рожденияд. Починок. Вологодский уезд. Архангельская волость
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Кошерин Николай
Мать: не указана
д. Починок. Вологодский уезд. Архангельская волость
Рождение ребёнка
1920
Сын: Груздев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Груздев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
16.08.1922
Дочь: Мельникова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Груздев Николай Михайлович
д. Обросово Сокольский район
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Груздева Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Груздев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
17.04.1928
Сын: Груздев Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Груздев Николай Михайлович
д. Обросово Сокольский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно