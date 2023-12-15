Останин Василий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Василий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
05.02.1893 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 95
Упоминание
18.10.1896 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 52
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Фекла Михайловна

Смерть
Неизвестно
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