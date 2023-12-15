Останин Василий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
05.02.1893 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 95
Упоминание
18.10.1896 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 52
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно