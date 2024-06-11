Смирнов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
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Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Рождение ребёнка
13.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Около 24.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любовь
Смерть
Неизвестно