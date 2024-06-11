Смирнов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1939 г.р.
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Дети

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Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Рождение ребёнка
13.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Около 24.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь

Смерть
Неизвестно

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