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Олифиренко Ефим Васильевич

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Место рождения

Краснодарский край.Ивановский район .ст Старонижестеблиевская

Дата рождения

07.01.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1908

Отец: Олифиренко Василий Маркович

Мать: не указана

Краснодарский край.Ивановский район .ст Старонижестеблиевская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишко Раиса Викторовна

Смерть
Неизвестно
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