Олифиренко Ефим Васильевич
Место рожденияКраснодарский край.Ивановский район .ст Старонижестеблиевская
Дата рождения07.01.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1908
Отец: Олифиренко Василий Маркович
Мать: не указана
Краснодарский край.Ивановский район .ст Старонижестеблиевская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишко Раиса Викторовна
Смерть
Неизвестно