Тимохин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения21.07.1924
Дата смерти02.03.2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1924
Рождение ребёнка
25.06.1946
Дочь: Марущенко Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Тимохина Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
25.07.1952
Сын: Тимохин Александр Иванович
Мать ребёнка: Тимохина Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1958
Мать ребёнка: Тимохина Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.2001