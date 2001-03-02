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Тимохин Иван Иванович

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Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

21.07.1924

Дата смерти

02.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1924

Отец: Тимохин Иван Вакулович

Мать: Тимохина Варвара Прокофьевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.06.1946

Дочь: Марущенко Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Тимохина Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
25.07.1952

Сын: Тимохин Александр Иванович

Мать ребёнка: Тимохина Варвара Васильевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.07.1958

Сын: Тимохин Павел Иванович

Мать ребёнка: Тимохина Варвара Васильевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимохина Варвара Васильевна

Смерть
02.03.2001
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
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