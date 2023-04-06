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Копосов Федор Никитин

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Место рождения

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Между 1717 и 1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Копосов Никита Григорьев

Мать: Копосова Васса Яковлева

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Верховская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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