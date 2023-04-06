Копосов Федор Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Копосов Никита Григорьев
Мать: Копосова Васса Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Верховская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762