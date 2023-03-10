Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1819
Дочь: Анна Артемова
Отец ребёнка: Артем Максимов
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 662 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1819
Смерть
До 1834