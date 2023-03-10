Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1819

Дочь: Анна Артемова

Отец ребёнка: Артем Максимов

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 662 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1819
Смерть
До 1834
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