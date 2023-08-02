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Родионов Петр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1910

Дочь: Костина Валентина Петровна

Мать ребёнка: Родионова Дарья Антоновна

Забелье, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Родионов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Родионова Дарья Антоновна

Забелье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.04.1912

Дочь: Лидия Петровна

Мать ребёнка: Родионова Дарья Антоновна

Забелье, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1916

Дочь: Балабанова Александра Петровна

Мать ребёнка: Родионова Дарья Антоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раскатова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Родионова Дарья Антоновна

Забелье, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Родионова Дарья Антоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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