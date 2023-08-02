Родионов Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1910
Дочь: Костина Валентина Петровна
Мать ребёнка: Родионова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Родионов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Родионова Дарья Антоновна
Забелье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.04.1912
Дочь: Лидия Петровна
Мать ребёнка: Родионова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
14.08.1916
Дочь: Балабанова Александра Петровна
Мать ребёнка: Родионова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раскатова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Родионова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Родионова Дарья Антоновна