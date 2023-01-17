Комиссаржевская Вера Федоровна
Место рождения
Дата рождения08.11.1864
Дата смерти23.02.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вильно (ныне Вильнюс, Латвия)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1910
Ташкент