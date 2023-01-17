Комиссаржевская Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссаржевская Вера Федоровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.11.1864

Дата смерти

23.02.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Вильно (ныне Вильнюс, Латвия)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.02.1910
Ташкент
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