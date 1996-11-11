Ларина (Богатырёва) Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Богатырёва) Марина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1908

Дата смерти

11.11.1996

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1908

Отец: Богатырёв Григорий Андреевич

Мать: Богатырёва Домна Степановна

Рождение ребёнка
08.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
12.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
07.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
10.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Михаил Фёдорович

Смерть
11.11.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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