Ларина (Богатырёва) Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1908
Дата смерти11.11.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1908
Рождение ребёнка
08.10.1933
Рождение ребёнка
12.04.1935
Рождение ребёнка
07.11.1937
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
10.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область