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Барышева Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Барышев Михаил Алексеевич

Мать: Барышева Таисия Илларионовна

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