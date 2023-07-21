Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Барышева Валентина Михайловна
Барышева Валентина Михайловна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1945
Пол
Женский
Отец
Барышев Михаил Алексеевич
1910 г.р.
Мать
Барышева Таисия Илларионовна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец:
Барышев Михаил Алексеевич
Мать:
Барышева Таисия Илларионовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия