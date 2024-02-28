Цыбик - Тараш (Фунотова/Фонотова/ БАРКЭТ) Евфимия Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбик - Тараш (Фунотова/Фонотова/ БАРКЭТ) Евфимия Лазаревна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

19.06.1868

Дата смерти

15.11.1910

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1868

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Лазарь Ильич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Бракосочетание
26.01.1887

Муж: Тараш Андрей Петрович

Рождение ребёнка
18.06.1888

Сын: Тараш Петр Андреевич

Отец ребёнка: Тараш Андрей Петрович

Рождение ребёнка
21.09.1889

Сын: Тараш Иван Андреевич

Отец ребёнка: Тараш Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Тараш Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Тараш Андрей Петрович

Рождение ребёнка
14.09.1891

Дочь: София Андреевна

Отец ребёнка: Тараш Андрей Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1893

Сын: Тараш Николай Андреевич

Отец ребёнка: Тараш Андрей Петрович

Рождение ребёнка
15.01.1896

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Тараш Андрей Петрович

Рождение ребёнка
07.09.1899

Сын: Тараш Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Тараш Андрей Петрович

Бракосочетание
25.08.1902

Муж: Цыбик Николай Ильич

Рождение ребёнка
18.06.1903

Дочь: Василиса Николаевна

Отец ребёнка: Цыбик Николай Ильич

Рождение ребёнка
14.08.1904

Сын: Цыбик Лазарь Николаевич

Отец ребёнка: Цыбик Николай Ильич

Рождение ребёнка
22.05.1906

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Цыбик Николай Ильич

Рождение ребёнка
09.09.1907

Сын: Цыбик Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Цыбик Николай Ильич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Цыбик Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Цыбик Николай Ильич

Смерть
15.11.1910
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