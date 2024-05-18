Кондратий Минин 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратий Минин

Место рождения

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Мина Власов

Мать: не указана

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
НЕ МОЙ ЧЕЛОВЕК. Он сын Мины Власова! Не мой родственник. МК-1750 Кондратия нет МК-1760 Кандратий 11 МК-1765 23.08.1765 Деревни Шаруньи у Кондратья Минина сын Агафоний - рождение сына МК-1786 19.0... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
23.08.1763

Сын: Агафон Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
НЕ МОЙ ЧЕЛОВЕК. МК-1765 23.08.1765 Деревни Шаруньи у Кондратья Минина сын Агафоний ИВ-1790 Агафона нет
Бракосочетание
19.02.1786

Жена: Вторая Жена Евдокия Иванова

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
МК-1786 19.02.1786 Вышеозначенной Присецкой вотчины деревни Шаруньи крестьянин вдовец Кондратей Минин з девкой той же вотчины деревни Лазарева крестьянской дочерью Евдокией Ивановой полувторым браком ... Показать все
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Агрипина Кондратьева

Мать ребёнка: не указана

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1790 Дочь их Агрипена 2
Рождение ребёнка
10.09.1790

Сын: Яков Кондратьев

Мать ребёнка: Вторая Жена Евдокия Иванова

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
НЕ МОЙ ЧЕЛОВЕК. ИВ-1790 Якова нет МК-1790 10.09.1790 Деревни Шаруньи у крестьянина Кондрата Минина жена его Авдотья Иванова родила сына Иакова младенец крещен того же числа Восприемником был оного же... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1793

Дочь: Васса Кондратьева

Мать ребёнка: Вторая Жена Евдокия Иванова

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
НЕ МОЙ ЧЕЛОВЕК. МК-1793 01.01.1793 Деревни Шаруньи у крестьянина Кондратья Минина жена его Авдотья ФИЛИПОВА (ОШИБКА, НАДО ИВАНОВА) родила дочь Вассу которая крещена того же числа Восприемницей была д... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1794

Дочь: Матрона Кондратьева

Мать ребёнка: Вторая Жена Евдокия Иванова

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
НЕ МОЙ ЧЕЛОВЕК. МК-1794 02.11.1794 Вышеписанной Присецкой вотчины деревни Шаруньи у крестьянина Кондратья Минина жена его Авдотья Иванова родила дочь Матрону которая крещена того же числа Восприемниц... Показать все
Смерть
Неизвестно

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