Кондратий Минин
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Мина Власов
Мать: не указана
НЕ МОЙ ЧЕЛОВЕК. Он сын Мины Власова! Не мой родственник. МК-1750 Кондратия нет МК-1760 Кандратий 11 МК-1765 23.08.1765 Деревни Шаруньи у Кондратья Минина сын Агафоний - рождение сына МК-1786 19.0... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1763
Сын: Агафон Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
НЕ МОЙ ЧЕЛОВЕК. МК-1765 23.08.1765 Деревни Шаруньи у Кондратья Минина сын Агафоний ИВ-1790 Агафона нет
Бракосочетание
19.02.1786
МК-1786 19.02.1786 Вышеозначенной Присецкой вотчины деревни Шаруньи крестьянин вдовец Кондратей Минин з девкой той же вотчины деревни Лазарева крестьянской дочерью Евдокией Ивановой полувторым браком ... Показать все
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Агрипина Кондратьева
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1790 Дочь их Агрипена 2
Рождение ребёнка
10.09.1790
Сын: Яков Кондратьев
Мать ребёнка: Вторая Жена Евдокия Иванова
НЕ МОЙ ЧЕЛОВЕК. ИВ-1790 Якова нет МК-1790 10.09.1790 Деревни Шаруньи у крестьянина Кондрата Минина жена его Авдотья Иванова родила сына Иакова младенец крещен того же числа Восприемником был оного же... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1793
Дочь: Васса Кондратьева
Мать ребёнка: Вторая Жена Евдокия Иванова
НЕ МОЙ ЧЕЛОВЕК. МК-1793 01.01.1793 Деревни Шаруньи у крестьянина Кондратья Минина жена его Авдотья ФИЛИПОВА (ОШИБКА, НАДО ИВАНОВА) родила дочь Вассу которая крещена того же числа Восприемницей была д... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1794
Дочь: Матрона Кондратьева
Мать ребёнка: Вторая Жена Евдокия Иванова
НЕ МОЙ ЧЕЛОВЕК. МК-1794 02.11.1794 Вышеписанной Присецкой вотчины деревни Шаруньи у крестьянина Кондратья Минина жена его Авдотья Иванова родила дочь Матрону которая крещена того же числа Восприемниц... Показать все
Смерть
Неизвестно