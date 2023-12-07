Федосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Антипович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Антипович
Смерть
1750