Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосья Васильевна

Федосья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1698 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Антипович

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Антипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Антипович

Смерть
1750
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close