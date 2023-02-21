Кашина Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2006

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2006

Отец: Кашин Евгений Александрович

Мать: Ольга

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