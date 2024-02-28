Дарья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Макаровна

Место рождения

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Около 1870

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Даниилович

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Даниилович

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Фёкла (Феоклия) Васильевна

Отец ребёнка: Василий Даниилович

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1837

Сын: Архип Васильевич

Отец ребёнка: Василий Даниилович

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Даниилович

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Около 1870
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