Дарья Макаровна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиОколо 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Даниилович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Даниилович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Фёкла (Феоклия) Васильевна
Отец ребёнка: Василий Даниилович
Рождение ребёнка
06.09.1837
Сын: Архип Васильевич
Отец ребёнка: Василий Даниилович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Даниилович
Смерть
Около 1870