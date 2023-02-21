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Крицков Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1942

Сын: Крицков Павел Павлович

Мать ребёнка: Крицкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крицков Иван Павлович

Мать ребёнка: Крицкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крицкова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Крицкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крицкова Раиса Павловна

Мать ребёнка: Крицкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быстрова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Крицкова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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