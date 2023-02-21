Крицков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1942
Мать ребёнка: Крицкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крицкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крицкова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Крицкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крицкова Раиса Павловна
Мать ребёнка: Крицкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быстрова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Крицкова Пелагея
Смерть
Неизвестно