Константинова Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 184
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Михаил Александрович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 184
Смерть
Неизвестно
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