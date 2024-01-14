Константинова Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 184
Бракосочетание
Неизвестно
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 184
Смерть
Неизвестно