Бочарова (Бочарова) Анна Афанасьевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1902
Дата смерти24.12.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочаров Иосиф Спиридонович
Рождение ребёнка
04.10.1931
Дочь: Цопа Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Бочаров Иосиф Спиридонович
Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
01.02.1934
Отец ребёнка: Бочаров Иосиф Спиридонович
Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Бочаров Иосиф Спиридонович
Место жительства
Неизвестно
Kamenevo, Livensky District, Oryol Oblast, Russia
Смерть
24.12.1981
Kamenevo, Livensky District, Oryol Oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
д.Каменево Орловская область