Бочарова (Бочарова) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова (Бочарова) Анна Афанасьевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

24.12.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочаров Иосиф Спиридонович

Рождение ребёнка
04.10.1931

Дочь: Цопа Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Бочаров Иосиф Спиридонович

Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
01.02.1934

Сын: Бочаров Виктор Иосифович

Отец ребёнка: Бочаров Иосиф Спиридонович

Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Бочаров Иосиф Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Kamenevo, Livensky District, Oryol Oblast, Russia
Смерть
24.12.1981
Kamenevo, Livensky District, Oryol Oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
д.Каменево Орловская область
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