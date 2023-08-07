Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Василий Гаврилович

Мать: Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Аким Александрович

Отец ребёнка: Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
17.01.1780

Сын: Антон Александрович

Отец ребёнка: Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Агрипина Александровна

Отец ребёнка: Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.02.1792

Сын: Тарас Александрович

Отец ребёнка: Александр Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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