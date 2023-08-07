Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Василий Гаврилович
Мать: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Аким Александрович
Отец ребёнка: Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.01.1780
Сын: Антон Александрович
Отец ребёнка: Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Агрипина Александровна
Отец ребёнка: Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.02.1792
Сын: Тарас Александрович
Отец ребёнка: Александр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно