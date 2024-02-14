Фичкин Петр
Место рожденияс. Натырбово Кошехабльского р-на Краснодарского края
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фичкина) Анна Петровна
Мать ребёнка: Фичкина Дарья Харламовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фичкина) Федора Петровна
Мать ребёнка: Фичкина Дарья Харламовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фичкина Дарья Харламовна
Рождение ребёнка
19.08.1903
Дочь: Бондарева (Фичкина) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Фичкина Дарья Харламовна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Фичкина Дарья Харламовна
Смерть
Неизвестно