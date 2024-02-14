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Фичкин Петр

Место рождения

с. Натырбово Кошехабльского р-на Краснодарского края

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фичкина) Анна Петровна

Мать ребёнка: Фичкина Дарья Харламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фичкина) Федора Петровна

Мать ребёнка: Фичкина Дарья Харламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фичкин Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Фичкина Дарья Харламовна

Рождение ребёнка
19.08.1903

Дочь: Бондарева (Фичкина) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Фичкина Дарья Харламовна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Фичкин Николай Петрович

Мать ребёнка: Фичкина Дарья Харламовна

Смерть
Неизвестно

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