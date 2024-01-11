Сибирякова (Фейсханова) Алима
Место рожденияРоссия
Дата рождения1928
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Фейсханов Абдрахман
Россия
Рождение ребёнка
04.07.1950
Сын: Сибиряков Тагир
Отец ребёнка: Сибиряков Умяр Мухамеджанович
с. Уразовка, Нижегор. обл, Красноокт.р-н
Рождение ребёнка
02.03.1952
с. Уразовка, Нижегор. обл, Красноокт.р-н
Рождение ребёнка
03.09.1955
с. Уразовка, Нижегор. обл, Красноокт.р-н
Рождение ребёнка
10.03.1966
с. Уразовка, Нижегор. обл, Красноокт.р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012
с. Уразовка, Нижегор. обл, Красноокт.р-н
Похороны
Неизвестно
с. Уразовка