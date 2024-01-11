Сибирякова (Фейсханова) Алима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибирякова (Фейсханова) Алима

Место рождения

Россия

Дата рождения

1928

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Фейсханов Абдрахман

Мать: Фейсханова Халимя Фатхулловна

Россия
Рождение ребёнка
04.07.1950

Сын: Сибиряков Тагир

Отец ребёнка: Сибиряков Умяр Мухамеджанович

с. Уразовка, Нижегор. обл, Красноокт.р-н
Рождение ребёнка
02.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиряков Умяр Мухамеджанович

с. Уразовка, Нижегор. обл, Красноокт.р-н
Рождение ребёнка
03.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиряков Умяр Мухамеджанович

с. Уразовка, Нижегор. обл, Красноокт.р-н
Рождение ребёнка
10.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиряков Умяр Мухамеджанович

с. Уразовка, Нижегор. обл, Красноокт.р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибиряков Умяр Мухамеджанович

Смерть
2012
с. Уразовка, Нижегор. обл, Красноокт.р-н
Похороны
Неизвестно
с. Уразовка
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