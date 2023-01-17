Халитова (Нугайбекова) Джамалия Хайдаровна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти08.06.1949
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Нугайбеков Хайдар
Мать: Нугайбекова Няфися
Рождение ребёнка
13.09.1933
Сын: Халитов Касим Айнетдинович
Отец ребёнка: Халитов Айнетдин Мустафович
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.1949
Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область