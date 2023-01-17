Халитова (Нугайбекова) Джамалия Хайдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халитова (Нугайбекова) Джамалия Хайдаровна

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Место рождения

Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

08.06.1949

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Нугайбеков Хайдар

Мать: Нугайбекова Няфися

Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1933

Сын: Халитов Касим Айнетдинович

Отец ребёнка: Халитов Айнетдин Мустафович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халитов Айнетдин Мустафович

Смерть
08.06.1949
Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
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