(Вытовтова) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вытовтова) Фёкла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Миланья

Отец ребёнка: Рагозин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Василий

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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