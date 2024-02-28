Митрофан Васильев
Место рождения
Дата рождения22.05.1872
Дата смерти17.06.1872
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1872
Отец: Василий Дмитриевич
Крещение
23.05.1872
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
д. Погост кр. Степан Николаев
Смерть
17.06.1872
Погост, Переславский муниципальный район, Ярославская область
от родимца
Похороны
19.06.1872
Рогозинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область