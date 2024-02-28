Митрофан Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрофан Васильев

Митрофан Васильев

Место рождения

Перелески, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.05.1872

Дата смерти

17.06.1872

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1872

Отец: Василий Дмитриевич

Мать: Фомичева Мария Михайловна

Перелески, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
23.05.1872
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
д. Погост кр. Степан Николаев
Смерть
17.06.1872
Погост, Переславский муниципальный район, Ярославская область
от родимца
Похороны
19.06.1872
Рогозинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close