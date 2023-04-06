Кружалов Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Арест
04.04.1931
Служитель религиозного культа. Арестован 04.04.1931. Осужден на 1 год принудительных работ. Повторно арестован 01.11.1937. Осужден на 10 лет лишения свободы. Источник - Книга памяти жертв политических... Показать все
Арест
01.11.1937
Служитель религиозного культа. Арестован 04.04.1931. Осужден на 1 год принудительных работ. Повторно арестован 01.11.1937. Осужден на 10 лет лишения свободы. Источник - Книга памяти жертв политических... Показать все
Смерть
Неизвестно