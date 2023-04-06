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Кружалов Иван Гаврилович

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Место рождения

Никулино, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Никулино, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Арест
04.04.1931
Служитель религиозного культа. Арестован 04.04.1931. Осужден на 1 год принудительных работ. Повторно арестован 01.11.1937. Осужден на 10 лет лишения свободы. Источник - Книга памяти жертв политических... Показать все
Арест
01.11.1937
Служитель религиозного культа. Арестован 04.04.1931. Осужден на 1 год принудительных работ. Повторно арестован 01.11.1937. Осужден на 10 лет лишения свободы. Источник - Книга памяти жертв политических... Показать все
Смерть
Неизвестно
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