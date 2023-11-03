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Левченко Иван Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Левченко Назар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1945

Дочь: Гурина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Левченко Оксана Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левченко Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Левченко Оксана Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игольник Левченко Вера Ивановна

Мать ребёнка: Левченко Оксана Максимовна

Смерть
1991
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