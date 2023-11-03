Левченко Иван Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Левченко Назар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1945
Дочь: Гурина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Левченко Оксана Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левченко Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Левченко Оксана Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игольник Левченко Вера Ивановна
Мать ребёнка: Левченко Оксана Максимовна
Смерть
1991