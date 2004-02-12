Поляков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1929

Дата смерти

12.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1956

Дочь: Полякова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Чирва Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
26.11.1957

Сын: Поляков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Чирва Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
03.10.1966

Дочь: Полякова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Чирва Лидия Николаевна

Смерть
12.02.2004
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