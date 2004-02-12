Поляков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1929
Дата смерти12.02.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1956
Дочь: Полякова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Чирва Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
26.11.1957
Сын: Поляков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Чирва Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
03.10.1966
Дочь: Полякова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Чирва Лидия Николаевна
Смерть
12.02.2004