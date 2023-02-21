Reither Milton Julis
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1910
Дата смерти15.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1935
Бракосочетание
14.11.1936
Жена: Reither Evelyn
Brooklyn, New York City, New York, United States
Место жительства
1940
67 Brighton 1st Lane, Brooklyn, Kings, New York, USA
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Reither Evelyn
Смерть
15.09.1977
Brooklyn, NY, USA