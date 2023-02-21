Reither Milton Julis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиReither Milton Julis

Reither Milton Julis

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1910

Дата смерти

15.09.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1935
Бракосочетание
14.11.1936

Жена: Reither Evelyn

Brooklyn, New York City, New York, United States
Место жительства
1940
67 Brighton 1st Lane, Brooklyn, Kings, New York, USA
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Reither Evelyn

Смерть
15.09.1977
Brooklyn, NY, USA
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close