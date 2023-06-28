Евсеев Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеев Сергей Васильевич

Евсеев Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1958

Отец: Евсеев Василий

Мать: Евсеева Клавдия

Рождение ребёнка
30.09.1981

Сын: Евсеев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Евсеева Лушпаева Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
22.05.1984

Дочь: Евсеева Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Евсеева Лушпаева Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евсеева Лушпаева Любовь Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close