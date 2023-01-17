Беляева (Попова) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Попова) Зинаида Петровна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

28.07.1906

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.?.193

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение
28.07.1906

Отец: Попов Петр Андреевич

Мать: Попова Мария Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
г. Новосибирск (Ново-Николаевск)
Рождение ребёнка
01.01.1924

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Тарвердиев Аракел

Самара, Самара, Самарская область
г. Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарвердиев Аракел

г. Куйбышев, городской ЗАГС
г. Куйбышев, городской ЗАГС
Смерть
1967
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