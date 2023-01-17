Беляева (Попова) Зинаида Петровна
Место рождения
Дата рождения28.07.1906
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.?.193
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение
28.07.1906
Отец: Попов Петр Андреевич
Мать: Попова Мария Петровна
г. Новосибирск (Ново-Николаевск)
Рождение ребёнка
01.01.1924
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Тарвердиев Аракел
Самара, Самара, Самарская область
г. Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарвердиев Аракел
г. Куйбышев, городской ЗАГС
г. Куйбышев, городской ЗАГС
Смерть
1967