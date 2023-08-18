Солодянкина (Рылова) Марфа Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина (Рылова) Марфа Родионова

Место рождения

поч. Ворончихинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1754 и 1757

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Ворончихинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1735 ст.

Муж: Солодянкин Авраам Матвеев

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Солодянкин Кондратий Авраамов

Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Солодянкин Иван Авраамов

Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.04.1749 ст.

Сын: Солодянкин Яков Авраамов

Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев

дер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1754 ст.

Сын: Солодянкин Иван Авраамов

Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев

дер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1754 и 1757
дер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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