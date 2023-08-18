Солодянкина (Рылова) Марфа Родионова
Место рожденияпоч. Ворончихинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1754 и 1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Ворончихинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1735 ст.
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Солодянкин Кондратий Авраамов
Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев
Рождение ребёнка
28.04.1749 ст.
Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев
дер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1754 ст.
Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев
дер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1754 и 1757
дер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя