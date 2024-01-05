Борисюк Виталий
Место рожденияКривой Рог, Украина
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Кривой Рог, Украина
Рождение ребёнка
1992
Сын: Борисюк Александр Витальевич
Мать ребёнка: Борисюк Светлана Александровна
Алчевск, Луганская область, Украина
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Алчевск, Луганская область, Украина