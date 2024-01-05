Борисюк Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисюк Виталий

Борисюк Виталий

Место рождения

Кривой Рог, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривой Рог, Украина
Рождение ребёнка
1992

Сын: Борисюк Александр Витальевич

Мать ребёнка: Борисюк Светлана Александровна

Алчевск, Луганская область, Украина
Развод
Неизвестно

Жена: Борисюк Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисюк Светлана Александровна

Алчевск, Луганская область, Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close