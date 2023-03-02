Евдокимов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1957
Дочь: Воронцова Любовь Леонидовна
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокимова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно