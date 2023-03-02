Евдокимов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1957

Дочь: Воронцова Любовь Леонидовна

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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