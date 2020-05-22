Гераничев Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1975
Дата смерти22.05.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1975
Рождение ребёнка
25.10.1997
Дочь: Сосновцева Елизавета Викторовна
Мать ребёнка: Гераничева Дина Владимировна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.04.2002
Дочь: Арина Викторовна
Мать ребёнка: Гераничева Дина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.2020
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния