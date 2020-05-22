Гераничев Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гераничев Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1975

Дата смерти

22.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1975

Отец: Гераничев Александр Николаевич

Мать: Гераничева Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
25.10.1997

Дочь: Сосновцева Елизавета Викторовна

Мать ребёнка: Гераничева Дина Владимировна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.04.2002

Дочь: Арина Викторовна

Мать ребёнка: Гераничева Дина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гераничева Дина Владимировна

Смерть
22.05.2020
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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