Херсонцев Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Херсонцев Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1970

Отец: Херсонцев Владимир Сергеевич

Мать: Херсонцев Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
20.11.2003

Дочь: Херсонцева Валерия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Татьяна Азретовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Херсонцева Татьяна Ивановна

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