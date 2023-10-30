Херсонцев Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1970
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1970
Рождение ребёнка
20.11.2003
Дочь: Херсонцева Валерия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алиева Татьяна Азретовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Херсонцева Татьяна Ивановна